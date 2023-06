Tesoro di Montecristo Pecorelli ai servizi sociali

Era stato accusato di autocalumnia, presentazione di falsa documentazione e sostituzione di persona. Davide Pecorelli svolgerà un anno di lavori socialmente utili. È questo l’esito della vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto l’imprenditore di 47 anni ed ex arbitro di calcio, Davide Pecorelli che era stato indagato dalla procura di Grosseto, inizialmente per ricettazione. Non c’è però solo l’udienza al tribunale di Grosseto nell’agenda di Pecorelli che dopo il naufragio al largo di Montecristo aveva detto di aver trovato il tesoro di San Mamiliano, rubato a Sovana qualche anno fa. C’è, appunto, anche un processo all’estero (Albania). Pecorelli infatti aveva inscenato la sua morte dando fuoco a un’automobile presa a noleggio, nei pressi del villaggio albanese di Rras, disponendo secondo quanto ricostruito dall’accusa, al suo interno, delle ossa di cadavere esumato da un cimitero. Anche per quei reati il processo è iniziato e Pecorelli ha già risarcito le autorità locali e le persone danneggiate.