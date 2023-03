Terzo settore Nell’ex tribunale nasce la casa per le associazioni

E’ nato il "Palazzo del Polo della Cultura e del mondo Associativo". La sede si trova nei locali della ex tribunale lagunare.

Adesso inizia la fase di assegnazione degli spazi disponibili alle associazioni culturali, storiche, ricreative, sportive e delle tradizioni popolari presenti nel territorio comunale. Lo conferma il sindaco, Andrea Casamenti.

"Come amministrazione comunale – dice il primo cittadino – siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto con questo intervento. Adesso oltre 20 organizzazioni ed associazioni del volontariato e del terzo settore, possono ora avere la sede nei locali dell’ex tribunale di Orbetello".

"Orbetello – continua Casamenti – va a recuperare un importante Palazzo dove torneranno attività ed iniziative, un centro ed un cuore pulsante di programmazione e manifestazioni, o almeno questa è la speranza dell’Amministrazione che ha mesos a disposizione i locali. Ce n’era proprio. Una stanza già attrezzata sarà invece a breve operativa come Ufficio di Prossimità della stessa giunta municipale e del Comune a disposizione di tutti I cittadini".

Ad oggi ecco l’elenco delle associazioni che hanno ricevuto dal Comune i locali nel Palazzo ex Pretura ed ex Museo del Territorio: Avis Comunale di Orbetello - Costa d’Argento; Neghelli in Armomia; Wwf Provinciale di Grosseto; Insieme per Neghelli e per tutti Aps; Talaris, Kairos; Corpo banistico Città di Orbetello; Circolo Filatelico Crociere Atlantiche di Orbetello " Biagio Andreuccetti", Proloco lagunare della cittadina lagunare; Lega Navale Italiana sezione di Talamone; Anpi, comitato provinciale "Norma Parenti" Partigiani d’Italia; Associazione Storico Cuturale Duca D’Arcos;, Associazione La Farfalla Cure Palliative; Associazione Musicale Ceccherini; Corsa dei Barchini; Associazione So in Teatro; Associazione culturale Rumori Fuori Scena; Confine Zero; Associazione Nazionale Carabinieri di Italia; Associazione La Sfida.

Ma il progetto complessivo è ancora più ampio. Dopo questa prima fase, infatti, adesso sono in corso le procedure per definire i locali da adibire a sede di organizzazioni senza scopo di lucro.

Senza dubbio si tratta di una grande opportunità per le associazioni locali che, spesso, possono avere non poche difficoltà nel trovare locali adeguati (per dimensioni o costi) alle loro esigenze.

