"Terza giornata del "Saturnia Film Festival" a Manciano: Ospite Marta Savina"

Sarà la regista e sceneggiatrice Marta Savina l’ospite della quarta serata di "Saturnia Film Festival", la rassegna itinerante presieduta da Antonella Santarelli con la direzione artistica del regista Alessandro Grande. Appuntamento oggi alle 21 in piazza Vittorio Veneto a Saturnia con la proiezione del suo lungometraggio d’esordio "Primadonna" (Italia, 2022, 97’), nominato dal festival come una delle opere prime più significative dell’ultimo anno. Ambientato nella Sicilia degli anni Sessanta, la protagonista è la ventunenne Lia (Claudia Gusmano) che coltiva la terra insieme al padre nonostante il suo ruolo di donna le imponga di stare insieme alla madre per la cura della casa e delle altre faccende domestiche. Innamorato di lei, Lorenzo Musicò (Dario Aita), figlio del boss del paese, la prende con la forza dopo il suo rifiuto, ma andando contro l’uso del matrimonio riparatore, Lia porterà in tribunale sia l’uomo che i suoi complici. A seguire dibattito con l’autrice e la giornalista Claudia Catalli. In apertura, alle 19, degustazione di vini Capua Winery. Prima del lungometraggio la proiezione dei tre corti in concorso. Il primo in programma è "Caramelle", a seguire "Old tricks" e a concludere "The Right Words" .