Territori al centro. Progetti di comunità per riqualificare tredici aree rurali

Tredici progetti, oltre 90 soggetti tra pubblico e privato per far crescere e rigenerare le comunità locali. Nelle aree rurali della provincia di Grosseto saranno investiti 3 milioni di euro per realizzare significativi progetti di comunità che sono stati ammessi a finanziamento sul bando di Azione Specifica Leader-Psr 2014-2020 - Progetti di Rigenerazione delle Comunità. Dei tredici progetti i primi sei sono stati finanziati, gli altri 7 sono in fase di accompagnamento verso la definizione di dettaglio.

In Maremma, grazie all’impegno di pubblico e privato e soprattutto grazie al lavoro sinergico di soggetti tra loro diversi ma uniti da un comune interesse, hanno preso forma idee di rigenerazione locale.

"Il bando nasce dal percorso di confronto intrapreso all’inizio del 2020, in piena pandemia, da tutti i Gal della Toscana, tra i quali Far Maremma, insieme alla Regione e alla Rete rurale nazionale – spiega Fabrizio Pasquini, presidente del Gal Far Maremma – con l’obiettivo di elaborare una nuova modalità di progettazione che mette le comunità al centro degli interventi Leader nelle aree rurali della Toscana".

I progetti di comunità vogliono superare lo schema tradizionale dei rapporti tra soggetti pubblici e privati per promuovere una nuova forma di co-progettazione e co-realizzazione in cui sia i Comuni di riferimento che i soggetti più rappresentativi delle realtà locali lavorino insieme. Intanto si è conclusa la fase di accompagnamento del Gal Far Maremma sui primi 6 progetti finanziati. A Bagno di Gavorrano (comune di Gavorrano) ha preso forma il progetto di walfare sociale "Dagli spazi alle persone. Nuovi cantieri per fare comunità". Le attività previste includono opere per la riqualificazione della frazione tra cui gli spazi ricreativi e di socialità destinati alla comunità locale. Il capofila è il Comune di Gavorrano e partecipano al progetto come partner l’Auser Gavorrano, sezione Fidc-Uct di Gavorrano, Arcinprogress e l’associazione La Quercia.

Nel comune di Massa Marittima si sviluppa il progetto "Per un sano stile di vita: porte di comunità e turismo di confine" ed è localizzato a Massa Marittima, Niccioleta, Tatti e Prata. Il progetto prevede la realizzazione di cartellonistica per un percorso di trekking urbano che collega le frazioni al capoluogo oltre ad una serie di interventi per riqualificare le infrastrutture ricreative e sociali delle frazioni. Dalle colline alla costa, nel comune di Castiglione della Pescaia è stato sviluppato il progetto "Beta - Laboratorio ecosostenibile di Tirli" sulle piante alimurgiche e sui prodotti del bosco e del cibo maremmano. È finalizzato a promuovere le comunità del cibo ed è localizzato nella frazione di Tirli. Il capofila è il Comune di Castiglione della Pescaia. Sull’Amiata progatonista è il comune di Arcidosso con il progetto "Co.Ma.Za - Sostegno allo sviluppo socio-economico della comunità di Macchie e Zancona". Il progetto è destinato al recupero dell’identità della memoria e al turismo rurale ed è localizzato nelle comunità di Macchie e Zancona. Nel comune di Sorano cìè il progetto "Rigenerazione della Comunità di San Giovanni delle Contee" che ha come scopo l’incentivazione del turismo rurale nella omonima frazione, migliorando l’accoglienza turistica. Il partenariato è composto dal capofila, il Comune di Sorano, insieme alla Cooperativa di Comunità di San Giovanni delle Contee, il Comitato Festeggiamenti e alcune aziende attive nella frazione come l’azienda Marco Monaci titolare di un’attività storica di barbiere, il Maglificio Cecconi, realtà locale che produce maglieria di qualità che esporta perlopiù all’estero, e l’azienda vitivinicola La Sciornaia. Infine ricade nei comuni di Magliano in Toscana, Scansano, Manciano e Roccalbegna il progetto "Circolare".

