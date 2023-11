Terremoto nella Lega: "A giorni il commissario"

di Alberto Celata

GROSSETO

Le dimissioni nei consigli provinciale e intercomunale della Lega hanno portato a un vero terremoto nel Carroccio maremmano. Decaduti i segretari Claudio Pacella (provinciale) e Alessandro Bragaglia (intercomunale) adesso arriverà il commissario. E a fronte delle, comprensibili, fibrillazioni all’interno della Lega maremmana, di contro c’è la calma olimpica del segretario regionale, nonché sindaco di Montecatini, Luca Baroncini, a cui adesso spetta il compito di sbrogliare la matassa.

Segretario, che ne pensa del "terremoto" politico in seno alla Lega maremmana?

"Non siamo di fronte a nessuno sfascio, al contrario ci troviamo difronte a dinamiche che in politica possono accadere. Non c’è nessuna guerra, con morti e feriti e neppure nessuna rottura. Ci sono ragioni politiche che prendono altre strade. Ovviamente siamo di fronte all’interruzione di un team e adesso si va avanti con un gruppo che sarà scelto dal commissario".

A proposito di commissario ha già un’idea di chi svolgerà questo compito?

"Diciamo che una idea generale già c’è, con ogni probabilità, e questo mi sento già di dire, si tratterà non di un politico della provincia di Grosseto, ma appartenente a un territorio comunque non lontano per facilitare la comprensione di dinamiche e problemi".

Quando nominerà il commissario provinciale?

"E’ questione di giorni, non è escluso che possa avvenire già dalla prossima settimana. Ma voglio comunque sottolineare che nonostante questo momento, l’attività del partito in provincia di Grosseto è quanto mai viva: continuano infatti gli incontri con i militanti e le attività del gazebo".

A proposito di commissario, sarà lui a guidare il partito in campagna elettorali per le elezioni amministrative ormai prossime, o per quel periodo ci sarà già il nuovo segretario?

"Intanto vorrei ringraziare Claudio Pacella per il lavoro svolto. Su chi poi guiderà il partito nel periodo elettorale, credo che mancherei di rispetto nei confronti del commissario stesso, perché sarà lui che dovrà prendere una decisione del genere".