Terremoto nel centrodestra. La Lega si spacca, via in quattro

Un terremoto. Che era nell’aria, ma che nessuno si aspettava uno sconquasso del genere: il centrodestra grossetano si muove. Tre consiglieri comunali (Alfiero Pieraccini, Alessandro Bragaglia e Ludovico Baldi) e un assessore (Angela Amante), lasciano il grippo della Lega e confluiscono nel gruppo misto di maggioranza. "Non ci riconosciamo più nella Lega – ha iniziato Bragaglia – In questi giorni daremo vita ad un’associazione politica che avrà valenza comunale, provinciale e regionale". Tutto nasce dal congresso che ha eletto Arturo Bartoletti dopo il Commissariamento. "I problemi? A parte i rapporti tra Consiglio e Giunta chiediamo dignità, coerenza e lealtà - aggiunge Bragaglia – Non ci riconosciamo nelle politiche del sociale e della sicurezza portate avanti dagli assessori della Lega, Riccardo Megale e Sara Minozzi. Da tempo chiediamo loro delle cose e puntualmente fanno altro. La frattura è insanabile". A dare manforte alla nuova corrente anche altri "leghisti". L’ex segretario provinciale Claudio Pacella che dovrebbe assumere un ruolo di coordinamento nel tavolo politico del centrodestra per questa nuova aggregazione, e Andrea Ulmi, consigliere regionale, fortemente critico della nuova gestione. Soprattutto nazionale "Confermiamo la nostra fiducia a Vivarelli Colonna e siamo pronti ad incidere nella politica della città migliorandola – ha aggiunto Bragaglia – Rimpasto in Giunta? vediamo. Noi non chiediamo niente. Siamo liberi da ogni vincolo e adesso voteremo in Consiglio secondo la nostra coscienza e per il mandato che ci hanno dato gli elettori". Intanto, alle prossime elezioni provinciali i tre consiglieri di Grosseto parteciperanno con un loro candidato all’interno della lista di centrodestra. "Prendo atto della scelta dei consiglieri comunali Alessandro Bragaglia, Alfiero Pieraccini, Ludovico Baldi e dell’assessore Angela Amante – ha detto il sindaco Vivarelli Colonna –. Si tratta di un nuovo inizio che, ne sono certo, è destinato a rendere la nostra coalizione ancora più granitica, ancora più vincente. Oggi più che mai è solida in tutti noi la consapevolezza di quanto sia necessario restare uniti come coalizione di maggioranza, in modo da garantire alla città un governo ancora più stabile e forte. I componenti del nuovo gruppo hanno confermato piena lealtà a me e al popolo di centrodestra. Questo presupposto sarà il minimo comune denominatore che vedrà avanzare assieme tutte le anime della coalizione".