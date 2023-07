Terremoto in Cittanuova Dimissioni dal Consiglio

Acque agitate nell’ambito della vita di Terziere in città e si sussurra che pure il Balestro di agosto potrebbe risentire delle tensioni emerse nel Terziere di Cittanuova dove sono uscite di scena figure importanti del Consiglio e pure del Magistrato. Al momento si sono dimessi dal Consiglio di Cittanuova, Fabio Campailla, già vincitore di una Balestro, e Sandro Pesci che vanta un periodo di tempo nella carica di Priore. Sono stati sostituiti pescando fra i primi dei non eletti, mentre la carica di Nuncio delle Balestre, prerogativa di Campailla, è passata a Gianni Gori. Ma il clima che si respira nella parte alta della città in questi giorni è incandescente. In mezzo a tanto movimento piomba pure la situazione di disagio in cui si troverebbero coloro che organizzano sia la coreografia in piazza durante il Balestro che per le occasioni, anche culinarie, dell’associazione conosciuta come "Oratorio". Una "spalla" che ha dato sempre tanto sostegno e che è stata azzerata dal Direttivo. Insomma un’estate per nulla tranquilla in Cittanuova con il Magistrato dei Terzieri in apprensione anche perché ormai siamo alle porte con i sassi in vista del Balestro di agosto e per vivere al massimo la festa non occorrono tensioni o disagi. Tocca ora al Priore Riccardo Bernardini dipanare una matassa che al momento, per chi vive la vita di Terziere, pare ingarbugliata e che potrebbe avere risvolti significativi se continueranno le dimissioni dal Consiglio.

Roberto Pieralli