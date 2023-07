Termine: "Ora una fase nuova" a Grosseto: Pd pronto al cambiamento?

"Non è mia abitudine parlare di dinamiche interne del partito sui giornali però il comunicato degli eletti della mozione Schlein offre l’opportunità di chiarire la mia posizione anche in maniera pubblica e trasparente: sono d’accordo che debba aprirsi una fase nuova. Adesso è il momento di farlo". Inizia così Giacomo Termine, segretario provinciale del Pd. "Il nostro orizzonte deve essere quello di implementare il numero dei nostri iscritti e dei simpatizzanti – aggiunge – accrescere la forza della militanza locale e assumere una grande capacità competitiva nelle contese elettorali creando larghe alleanze sulla base di chiare progettualità politiche. Lavorare per il rafforzamento del partito deve avere anche un ulteriore obiettivo prioritario: le elezioni amministrative del 2024. L’avvio di una conferenza programmatica, può essere lo strumento per interpretare la nuova fase del partito e rispondere alle esigenze delle nostre realtà locali". Gli eletti della mozione Schlein avevano infatti chiesto spiegazioni al segretario provinciale: "Chiediamo chiarezza e scelte nette che segnino anche a Grosseto una discontinuità con il passato. Solo così si può pensare di sfidare e battere la destra. Le elezioni amministrative ed europee sono vicine – avevano detto – Tutti gli indicatori economici e sociali della provincia sono negativi. Grosseto è risultata in questi giorni una delle tre città italiane dove l’inflazione ha fatto registrare l’impennata record. Sono drammatici i dati del lavoro povero e della mancanza di investimenti produttivi a favore. E invece nulla in questi quattro mesi è cambiato. Non si può più aspettare". Poi chiudono: "Sono passati quattro mesi dall’insediamento di Schlein alla segreteria nazionale e di Emiliano Fossi a quella regionale. Quattro mesi in cui abbiamo inutilmente sollecitato la segreteria provinciale a dar prova di voler e poter interpretare il nuovo corso imposto dalle primarie e dal congresso. In sintesi, se il segretario provinciale darà prova di riconoscere appieno il risultato congressuale, di volerlo vivere e farlo vivere nel nuovo Pd. Ad oggi, nulla di tutto questo è successo e ulteriori temporeggiamenti ci renderebbero complici di un processo di logoramento".