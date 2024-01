Termine: "Ho deciso, mi ricandido. Voglio continuare il lavoro"

Allo scadere del secondo mandato, il sindaco Giacomo Termine conferma la sua candidatura per provare a governare altri 5 anni. "10 anni insieme – ha detto – sono un bel cammino da concludere. Fare il sindaco è un’esperienza incredibile nella quale ho cercato di mettere tutto me stesso. Farlo a 25 anni (dieci anni fa!) della propria comunità e vederla trasformare, crescere e migliorare è straordinario. Abbiamo affrontato e risolto problemi complessi e realizzato azioni all’interno di una visione di sviluppo del territorio basata sulla difesa del nostro comparto industriale, l’attrattività economica per i privati e l’investimento su nuove filiere di crescita di carattere sociale, turistico e culturale. L’impegno collettivo ha permesso oltre al mantenimento dei servizi che c’erano, di creare un palestra comunale, nuovi impianti sportivi, il Mubia, la valorizzazione dei sentieri cicloturistici e di trekking, un’alta percentuale di raccolta differenziata, la creazione dell’asilo nido comunale, il miglioramento della nostra rete di teleriscaldamento, la creazione dell’emporio polifunzionale per le frazioni. Ho deciso di candidarmi ancora e sono sicuro che ancora un pezzetto di futuro sarà importante viverlo insieme".