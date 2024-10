Termine: "Adf è un’azienda solida. Altri obiettivi oltre agli utili"

"Adf è un’azienda solida, innovativa e sostenibile – afferma Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito Democratico di Grosseto – in questi anni ha fatto investimenti strategici sul territorio raggiungendo obiettivi importanti e rafforzando la capacità di intervento. Esprimo apprezzamento nei confronti dei sindaci che nella scorsa assemblea hanno dato mandato al Consiglio di amministrazione di redigere un nuovo piano industriale, che ci accompagnerà fino a fine concessione nel 2031, confermando come obiettivo prioritario la tutela degli interessi dei cittadini attraverso il contenimento delle tariffe, che deve andare di pari passo con il mantenimento di un equo livello di investimenti e una costante attenzione alla qualità del servizio".

"Adf, infatti, per sua natura, non può essere una società che pensa solo agli utili – prosegue Giacomo Termine –, perché gestisce una risorsa preziosa come quella idrica, con tutte le conseguenze che ciò comporta in termini di attenzione all’ambiente, tutela del territorio e delle comunità che vengono servite. Credo che ad Acea manchi la sensibilità necessaria in questo senso, o che almeno ancora non l’abbia espressa chiaramente. Pertanto, nel dibattito in corso in Toscana sulle opportunità di creare un’unica multiutility, sosterremo il confronto tenendo ferma la barra su questi criteri. Se il percorso della multiutility si concretizzerà pretenderemo delle garanzie sul peso politico ed economico che deve essere riconosciuto alla nostra provincia per tutelare gli interessi dei cittadini".