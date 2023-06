Terme Marine Torna l’appuntamento con i talk show della stagione estiva

Riprendono, con un incontro ormai tradizionale, gli appuntamenti estivi alle Terme Marine Leopoldo II, (a Marina di Grosseto) i talk show di Giancarlo Capecchi che da anni, grazie a ospiti che richiamano sempre un grande pubblico e all’accoglienza del "Gruppo Berti", vengono considerati tra gli eventi più attesi e di grande contenuto dell’estate maremmana. Sono gli stessi protagonisti, ogni volta, a sottolineare l’importanza degli argomenti trattati, sempre di stretta attualità, per valorizzare il nostro territorio.

Oggi, alle 18.30, sarà ospite, come avviene ormai da tanti anni per l’apertura dei talk show, nel salotto delle Terme Marine Leopoldo II, il sindaco di Grosseto AntonFrancesco Vivarelli Colonna, con il quale si parlerà, a 360 gradi, del nostro Comune, delle frazioni, di quello che è stato fatto e dei progetti futuri. Ma non mancheranno commenti di natura politica, sia sul dopo Berlusconi che sul domande sul futuro "politico" del primo cittadino grossetano, conosciuto anche come imprenditore nel settore primario. L’invito a partecipare, come sempre, è rivolto a tutti, l’ingresso e anche il parcheggio, sono gratuiti.

"E’ davvero un piacere – sottolinea il general manager delle Terme Marine Amedeo Vasellini – aprire anche nel 2023, i talk show con il sindaco Vivarelli Colonna, che ogni anno risponde non solo alle domande di Giancarlo Capecchi ma anche a quelle dei tanti cittadini che intervengono sia come grossetani che amano la loro città, sia come responsabili di associazioni di categoria o culturali. Un grazie davvero al nostro primo cittadino che sicuramente, come ogni anno, sarà accompagnato da diversi assessori della sua giunta. A tutti i grossetani va quindi anche il mio invito ad intervenire, per un incontro che si annuncia davvero interessante".

Crediamo che non sia necessario ribadire l’importanza dell’incontro perchè il momento che stiamo vivendo, di avvicinamento all’estate post pandemica, con tante libertà in più, di preparazione alle elezioni europee della primavera 2024 e certamente di speranza per la ripresa economica e occupazionale ( il comune ha già ricevuto una bella fetta di milioni da Pnrr), stimolano anche la curiosità di ascoltare il sindaco.