Terme di Saturnia sempre al top Nomination internazionale

Per Terme di Saturnia Natural Destination arriva una nuova e prestigiosa nomination nello scenario dei riconoscimenti internazionali. Condé Nast Traveler ha annunciato le shortlists dei suoi Readers’ Choice Awards 2023 e Terme di Saturnia Natural Destination festeggia la propria candidatura nella categoria "Destination Spas". Dopo il riconoscimento nel 2022 da parte di Travel + Leisure di Terme di Saturnia tra le 5 Best Destination Spas nel mondo e la recente nomination nella shortlist ai Travel + Leisure World’s Best Awards 2023, l’inserimento nella shortlist per i Readers’ Choice Awards 2023 di Condé Nast Traveler afferma quanto Terme di Saturnia Natural Destination sia diventata punto di riferimento internazionale tra le eccellenze nel campo dell’hospitality e del benessere. I Readers’ Choice Awards sono il riconoscimento d’eccellenza più longevo e prestigioso per il settore dei viaggi. Nei prossimi mesi più di 800.000 lettori di Condé Nast Traveler saranno chiamati a inviare le proprie valutazioni delle esperienze di viaggio. È possibile dunque votare Terme di Saturnia Natural Destination nella categoria Destination Spas. Con una storia alle spalle che affonda le radici nell’epoca degli Etruschi, Terme di Saturnia Natural Destination – Resort 5 stelle con SPA termale e Campo da Golf a 18 buche certificato Geo e tra le strutture termali più prestigiose d’Italia.