Terme di Saturnia boom. Premiati i dipendenti

Un’importante operazione di valorizzazione delle risorse umane messa in campo da Terme di Saturnia, che ha destinato una parte del proprio utile annuale al welfare dei dipendenti e delle loro famiglie. Dopo un turn-around durato 4 anni, che ha portato il fatturato dell’azienda da 15 a 25 milioni di euro annui, il complesso termale ha deciso di coinvolgere tutti i collaboratori in un processo premiante, stanziando il 3% dell’utile in loro favore, tramite l’assegnazione di un bonus indistinto del valore di 500 euro per ciascuno, in aggiunta ai meccanismi di compensazione variabile già in essere e legati ai risultati delle varie aree di business. Terme di Saturnia, guidata dal general manager Antonello Del Regno (nella foto), è la flagship del Gruppo Terme Italia, e dimostra di aver avviato una fase di ulteriore coinvolgimento delle risorse umane nello sviluppo aziendale, attraverso politiche attive di formazione.