Tergicristalli spezzati nella zona dell’ex Ilva

Ancora una brutta sorpresa per chi parcheggia le auto a Follonica. I proprietari delle macchine parcheggiate nell’area ex Ilva nel centro della città hanno trovato i loro mezzi completamente vandalizzati. Una decina di auto parcheggiate sono state danneggiate infatti da alcuni vandali durante la notte. Ignoti hanno infatti spezzato i tergicristalli posteriori di molte della auto parcheggiate, molte delle quali appartenenti a turisti. I proprietari si sono accorti del fatto solo ieri mattina trovando i pezzi spezzati e gettati a terra. Una brutta esperienza che ha suscitato molta rabbia tra gli automobilisti. Sono i carabinieri ad indagare sulla vicenda: qualche giorno fa nella zona della pista dei Pini alcune auto parcheggiate furono trovate con i lunotti spaccati e tutto l’interno sottosopra. Anche in questo caso sono i carabinieri ad indagare sull’atto vandalico.