Tenta di uccidere il compagno a coltellate, arrestata. Lui è grave in ospedale

Orbetello (Grosseto), 13 giugno 2022 - Con l'accusa di tentato omicidio, i carabinieri della compagnia di Orbetello (Grosseto) hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria una 35enne moldava, residente nel comune lagunare, per aver gravemente ferito il marito, un 38enne moldavo, con un coltello.

Verso le 19:30 di domenica 12 giugno i militari dell'Arma sono stati chiamati ad intervenire nella frazione Albinia del comune di Orbetello, su richiesta dei sanitari del 118, i quali erano intervenuti per una donna che, con i vestiti sporchi di sangue, aveva chiesto assistenza per il marito che presentava una profonda ferita alla coscia sinistra.

Il 38enne per le sue gravi condizioni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Misericordia di Grosseto, dove si trova in prognosi riservata. I militari hanno condotto la donna in caserma, sentendola nel corso della nottata, più volte, al fine di fare chiarezza sulla vicenda.

Nell'appartamento, infatti, risultavano presenti, dai primi accertamenti, soltanto i due conviventi. La 35enne è andata più volte in contraddizione durante il suo racconto e riferendo circostanze che sin da subito sono apparse poco chiare agli investigatori.

Nel corso della notte c'è stata una prima svolta, in quanto la donna è stata sottoposta a fermo di polizia giudiziaria per il tentato omicidio del compagno. La casa è stata oggetto di approfondito sopralluogo da parte dei carabinieri, che hanno sequestrato diversi oggetti trovati sulla scena.

La coppia era già nota ai carabinieri per fatti riconducibili a litigi tra conviventi e non si esclude che alla base del grave fatto vi sia stata una accesa discussione tra i due, alimentata probabilmente anche dall'eccessivo uso, per entrambi, di sostanze alcoliche. L'uomo si trova tuttora in ospedale, in gravi condizioni. La donna fermata attende in carcere l'udienza di convalida del provvedimento nei suoi confronti da parte del giudice.