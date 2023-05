Tentato omicidio in Maremma, l’aggressore confessa

Grosseto, 5 maggio 2023 – C'è un indagato per tentato omicidio nella grave aggressione scoperta due giorni fa in Maremma fortuitamente dal personale di un'ambulanza del 118 che stava intervenendo per un’emergenza. Un uomo, pakistano, si è presentato alla caserma dei carabinieri di Roccastrada (Grosseto) confessando di essere stato lui a colpire con due coltellate un connazionale di 40 anni.

Quest'ultimo è stato notato in un lago di sangue nel mezzo di una strada dai sanitari dell'ambulanza e soccorso. Portato in fin di vita all'ospedale Misericordia di Grosseto con due fendenti, uno alla schiena e l'altro all'addome - il colpo più grave ha reso necessaria una delicata operazione chirurgica - ancora non è fuori pericolo di vita.

I carabinieri stavano cercando l'accoltellatore, un pakistano di 26 anni di cui testimoni avevano fatto il nome e che era scappato nei campi dopo aver ferito gravemente l'altro e che era stato individuato.

Sembra che all'origine della lite ci siano state delle offese alla madre del 26enne, il quale avrebbe reagito armandosi con un coltello da cucina. Difeso dall'avvocato Francesca Carnicelli, l'aggressore dovrà adesso rispondere di tentato omicidio.