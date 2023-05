Tentato omicidio Il giovane resta in cella

Ha ammesso di averlo colpito con due fendenti utilizzando un coltello e ha detto di averlo fatto perché aveva offeso sua madre. Un litigio, ha spiegato anche, nato dopo aver bevuto molto durante la serata trascorsa in casa di amici. Al termine dell’interrogatorio di garanzia, però, il Gip Marco Mezzaluna ha disposto la sua permanenza in carcere e così Hamza Alì, 26 anni, di nazionalità pakistana, arrestato con l’accusa di tentato omicidio, resterà in cella.

Il giovane è comparso ieri di fronte al Gip al quale ha raccontato la sua versione dei fatti della serata dello scorso 2 maggio quando un equipaggio della Pubblica assistenza di Sassofortino si fermò a soccorrere a Roccastrada, in via Nazionale, un uomo di 50 anni con due profonde ferite da arma da taglio. L’uomo era stato colpito poco prima da Hamza Alì. Per lo stesso fatto è indagato anche Azmat Nazir, 32 anni, che stando alla ricostruzione dei fatti avrebbe tenuto fermo il cinquantenne mentre veniva colpito.