Roma, 29 aprile 2021 - I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un 42enne di Grosseto, con precedenti, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per i reati di lesioni personali aggravate, porto abusivo di arma bianca e tentata violenza privata.

L'operazione è scaturita grazie alle serrate indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Ladispoli, a seguito di una violenta aggressione patita da una donna di 45 anni, che l'individuo ha posto in essere il 15 aprile scorso, nel centro abitato di Ladispoli, all'epilogo di una discussione scaturita per motivi sentimentali. In particolare la vittima, nel corso di una discussione con l'aggressore, con il quale intratteneva una relazione sentimentale, è stata aggredita con un coltello e colpita con diversi fendenti alle gambe che hanno provocato lesioni traumatiche a entrambe le arterie femorali, venendo poi ricoverata in prognosi riservata. L'aggressore, prima di lasciare la vittima agonizzante, ha anche minacciato di ucciderla se avesse raccontato quanto accaduto, per poi dileguarsi e fare perdere le proprie tracce.

L'attività info-investigativa svolta dai Carabinieri, immediatamente intervenuti sul posto, ha consentito di raccogliere indizi di colpevolezza nei confronti dell'aggressore. Infatti le testimonianze, fondamentale quella della vittima stessa, hanno delineato un chiaro quadro probatorio a carico del 42enne.

L'arrestato è stato messo ai domiciliari.