Tentativo di truffa Ma l’anziana non ci casca

Nuovo tentativo di truffa ad un’anziana a Castiglione: la tecnica è sempre la stessa. Una telefonata di un finto carabiniere che annunciano l’incidente al figlio. Immediatamente alla porta si presenta un complice che chiede soldi e gioielli, per non spedire in carcere il proprio caro. L’anziana però ha capito che si trattava di un raggiro, contattando il figlio e chiudendo la questione in pochi minuti. L’uomo, quando ha capito che l’anziana aveva capito tutto si è dato alla fuga. La donna allora ha avvertito i carabinieri. Tutto è partito dalla solita telefonata a casa dell’anziano. Dall’altra parte del telefono una voce decisa che annuncia che il figlio o il nipote ha avuto un incidente. E per evitare l’arresto immediato servono immediatamente soldi. Poi bussa il complice, arraffa quello che riesce a prendere e se ne va. Sono stati proprio i carabinieri a parlare di queste tecniche che l’anziana ha scoperto ponendo un minimo di attenzione a quello che stava accadendo.