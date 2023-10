Tentano di rubare. Scoperte alla Conad

Ancora due tentativi di furti nei supermercati Conad di Grosseto. In via Clodia, a Grosseto, una donna, italiana, ha tentato di rubare varia merce tra cui tartare di salmone e tonno, carne, affettati e sei scatolette di cibo per gatti. "I sofisticatissimi sistemi antifurto hanno immediatamente segnalato il furto al personale di vigilanza, sempre presente in negozio" dicono dal dal supermercato. La donna è stata denunciata alle forze dell’ordine intervenute. Il secondo tentativo è avvenuto ieri pomeriggio nello store di via Senegal. Due donne infatti hanno tentato di rubare creme di bellezza del valore di alcune centinaia di euro. Ma i sofisticatissimi sistemi di sicurezza, presenti in tutti e tre i supermercati di Grosseto, hanno immediatamente rilevato i movimenti anomali ed estremamente sospetti delle due donne che sono fuggite abbandonando la refurtiva. Le foto delle due sospette, nonché le informazioni relative all’auto che le attendeva fuori per la fuga, sono state consegnate alle forze dell’ordine.