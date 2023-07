Tenta di rubare l’incasso Fermato a bottigliate

Aveva deciso di rubare l’incasso di un negozio, ma non aveva fatto i conti con il titolare che lo stava guardando e alla fine ha bloccato le sue velleità "salvando" quello che aveva guadagnato durante la giornata. Un quarantenne di origini medioorientali ha infatti cercato di rubare l’incasso di un negozio di Follonica, che vende bevande e si chiama "Ya Noon" e che in quel momento era sempre aperto e all’interno c’erano anche svariate persone. Il fatto è accaduto intorno alle 22 di sabato nella città di Follonica. Uno dei gestori del locali ha visto però quello che stava accadendo è ha iniziato a urlare. Il ladro quindi ha tentato di scappare uscendo velocemente dal negozio con l’incasso che nel frattempo si era messo in tasca. Ma il titolare lo ha inseguito. Quando lo ha raggiunto lo ha colpito violentemente con una bottigliata in testa. Mentre l’altro gestore chiavava le forze dell’ordine, l’uomo è stato bloccato e portato su una panchina che si trova accanto al negozio. L’incasso è stato immediatamente recuperato. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Follonica che erano stati chiamati anche da alcuni passanti che avevano assistito alla scena. L’uomo è stato anche soccorso dall’ambulanza del 118 e dall’automedica che si trova a Punta Ala. L’uomo, che aveva un profondo taglio alla testa è stato quindi trasportato per accertamenti all’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima. I militari hanno fatti i dovuti accertamenti e hanno preso le generalità dei due uomini. Molto probabile che il ferito venga denunciato per furto (Foto MaremmOggi.net).