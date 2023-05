"Teleriscaldamento, troppi dubbi"

Il Comune di Castel del Piano si è sfilato dal progetto sul teleriscaldamento, tira dritto invece Arcidosso.

Rispetto al progetto originale, l’uscita del Comune guidato dal sindaco Michele Bartalini ha cambiato le carte in tavola e di questo se ne è parlato nell’ultimo consiglio comunale di Arcidosso. Il consiglio ha comunque approvato a maggioranza il nuovo piano, tutti favorevoli tranne i consiglieri di opposizione, Guendalina Amati e Corrado Lazzeroni che invece si sono astenuti.

"Se prima ero scettico oggi, con l’uscita di Castel del Piano lo sono ancora di più – commenta Lazzeroni –. Non sono contrario per principio al teleriscaldamento, ma questa operazione è onerosa per il nostro Comune e rischia di ingessare i bilanci dei prossimi anni. Ho chiesto al primo cittadino, Jacopo Marini, i motivi che hanno spinto il Comune di Castel del Piano a tirarsi indietro. Ho capito che si è trattato di un problema economico, fattore questo che potrebbe interessare anche il nostro Comune. L’impegno economico previsto per questa opera non è indifferente e la mia paura che possa pregiudicare la realizzazione di opere pubbliche che sono altrettanto importanti per il comune di Arcidosso".

I numeri del nuovo piano secondo Lazzeroni non sono precisi e sarebbe stato meglio attendere. "Io credo che di fronte a questa importante progetto sarebbero state fondamentali ulteriori valutazioni, sicuramente meno affrettate. Ad esempio non si conoscono i costi che dovranno sostenere i cittadini in fase di allaccio alla rete".

C’è poi un altro aspetto che il consigliere di Insieme per Arcidosso valuta, ed è quello ambientale. "Ripeto, pur non essendo contrario a una rete di teleriscaldamento, credo che questo progetto sia la prerogativa per la costruzione di nuove centrali geotermiche".