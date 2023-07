Telefoni guasti "Hotel isolato Castiglione": Quanti danni?

"Dal 3 giugno la linea telefonica dell’hotel Vatluna di Vetulonia, risulta essere inutilizzabile sia in entrata che in uscita. Un disservizio che sta arrecando gravissimi danni all’hotel che non può essere contattato dai clienti". Inizia così l’avvocato Riccardo Cavezzini. "L’impossibilità di ricevere chiamate impedisce ai potenziali clienti di contattare l’hotel e di prenotare un soggiorno nella struttura – aggiunge –. Alla perdita di clientela deve sicuramente aggiungersi anche il gravissimo danno d’immagine subito dall’hotel. La maggior parte delle prenotazioni avviene telefonicamente e l’assenza della linea voce sta causando alla ricorrente una massiccia perdita di clientela, con conseguente incalcolabile danno d’immagine". "A nulla sono purtroppo valsi i reiterati solleciti effettuati al servizio Clienti di Telecom Italia e nessun tecnico si è recato presso l’Hotel Vatluna – chiude il legale –. Il ricorso è già stato depositato e il Tribunale di Grosseto ha fissato udienza al 30 agosto".