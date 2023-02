Tei: "Alle amministrative mi candido a sindaco a capo di una lista civica"

Giancarlo Tei si candida alla carica di sindaco di Magliano in Toscana. E’ la seconda candidatura ufficiale dopo quella di Gabriele Fusini. Ad annunciarlo è stato lo stesso Tei con un post apparso ieri sul proprio profilo Facebook. Tei parla di una lista autenticamente civica, dove non entreranno i partiti e sempre nel post ricorda di non aver rinnovato la tessera del Pd e si definisce attualmente "libero pensatore". Alle scorse Comunali Giancarlo Tei era candidato sindaco sostenuto dal centrosinistra e fu sconfitto da Diego Cinelli.