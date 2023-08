Tecnologie per i cittadini Banda sempre più ’larga’

Il territorio comunale è stato dotato di una nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga. Open Fiber ha concluso i lavori di realizzazione dell’infrastruttura di rete che consente a cittadini, imprese e professionisti di accedere ad Internet con prestazioni efficaci e all’avanguardia. L’intervento si è in particolare concentrato sulle zone finora sprovviste di connettività ultraveloce.

Tra gli edifici coperti ci sono i diversi plessi dell’Istituto comprensivo "Vannini Lazzaretti", il Liceo delle scienze umane "Peri", l’Istituto tecnico tecnologico "Da Vinci", il Palacco del Comune, il Centro per l’impiego, il Distaccamento dei vigili del fuoco, la Caserma dei carabinieri, il Convitto nazionale, l’ufficio del Giudice di Pace, la sede dell’Unione dei Comuni montani dell’Amiata grossetana e la Biblioteca comunale. Il numero delle unità immobiliari pronte ad accogliere i servizi di connettività ultrabroadband verrà esteso già nelle prossime settimane.

La rete in banda ultra larga oggi disponibile ad Arcidosso raggiunge 2.192 unità immobiliari attraverso le tecnologie Ftth e Fwa. "Siamo di fronte – afferma l’assessore regionale alle infrastrutture digitali, Stefano Ciuoffo – alla concretizzazione di ciò per cui stiamo lavorando da alcuni anni. Si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione del territorio che fa sì che le nuove infrastrutture tecnologiche siano finanziate con fondi regionali e statali nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga che è gestito da Infratel Italia, la società in house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della Regione Toscana".

"Molto ridotto l’impatto per la posa della fibra – dice il sidaco, Jacopo Marini –, grazie a tecniche di scavo innovative e sostenibili che consentono ad Open Fiber di riutilizzare infrastrutture esistenti".