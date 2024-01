Teatro sull’Amiata. Sette volte su il sipario

Cresce l’attesa per la nuova stagione del teatro degli Unanimi di Arcidosso e del teatro di Castel del Piano. È stato presentato da Fondazione Toscana Spettacolo e dai comuni di Arcidosso e Castel del Piano il ricco cartellone degli spettacoli e tra nomi – fra gli altri – spiccano Ascanio Celestini, Massimo Venturiello, Maria Cassi e Katia Beni. Il via sarà dato sabato 27 gennaio e seguiranno sette appuntamenti fino ad aprile. Si parte dal Teatro degli Unanimi con "E se domani…" canto d’amore di Maria Cassi, con Maria Cassi e Leonardo Brizzi. Il secondo spettacolo è in programma venerdì 2 febbraio al teatro Amiatino di Castel del Piano. Qui è in programma la replica matinée per le scuole e replica serale de la "Lettera a Eichmann". Lettura di brani scelti da "Noi figli di Eichmann" di Anders, è una produzione di teatro dell’Elce. Si prosegue, sempre a Castel del Piano, sabato 17 febbraio con "La prima indagine di Montalbano" di Andrea Camilleri con Massimo Venturiello. Febbraio si chiude con lo spettacolo di venerdì 24 ad Arcidosso con "Le opere complete di William Shakespeare in 90 minuti" di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield con Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci, Lorenzo Degl’Innocenti.

A Castel del Piano, sabato 9 marzo salgono sul palcoscenico Katia Beni e Benedetta Giustini con "Diritto e Rovesci... Mai pari" e sabato 23 marzo, al teatro arcidossino arriva Ascanio Celestini con "Rumba. L’asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato".

Infine venerdì 5 aprile ad Arcidosso chiude il cartellone "Arlecchino servitore del prodotto interno", secondo testo della trilogia del Desiderio. Testo e regia Filippo Renda. L’ amministrazione comunale di Arcidosso ha incaricato la Compagnia teatrale locale "Nè Arte Nè Parte" in collaborazione con la Proloco di Arcidosso, della gestione della stagione teatrale professionistica 2024 al Teatro degli Unanimi. La gestione degli spettacoli del Teatro Amiatino di Castel del Piano sarà a cura della Proloco di Castel del Piano.

Nicola Ciuffoletti