Teatro Salvini: "Nives", la vita in una telefonata

Prosegue la stagione teatrale di Pitigliano e venerdì (inizio alle 21) sul palco del "Salvini" andrà in scena "Nives", dal romanzo di Sacha Naspini, con Sara Donzelli e Sergio Sgrilli.

Scrittore grossetano ormai tradotto in tutto il mondo, Sacha Naspini immerge i suoi romanzi in una cultura contadina stralunata e feroce. "Nives" è un romanzo che cattura, sorprende e non ti lascia dall’inizio alla fine. La storia di una donna, rimasta sola nella sua tenuta dopo la morte improvvisa del marito. Unica compagnia una gallina zoppa, che si incanta davanti alla réclame del Dash in Tv. Nives chiama così Loriano Bottai, il veterinario del paese. Inizia una telefonata fiume nella quale si scoperchiano due intere esistenze. Tra riletture di fatti lontani nel tempo e vecchi rancori si scoprono gli abissi di amori perduti, occasioni mancate, svelamenti difficili da digerire in tarda età.

Nel foyer del teatro esporrà Letizia Transocchi nell’ambito del progetto "Metti una sera a teatro". Sarà possibile visitare l’esposizione domani dello spettacolo durante la prevendita dei biglietti, e il giorno dello spettacolo.

La stagione teatrale di Pitigliano è promossa dal Comune in collaborazione con il Centro Culturale Fortezza Orsini. Il cartellone degli spettacoli è curato da "Ad Arte Spettacoli" di Lorenzo Luzzetti e Federico Babini.

"Il Comune – dicono dal Municipio – ringrazia Panificio Celata e l’azienda vitivinicola Villa Corano che omaggeranno gli artisti delle compagnie teatrali con i loro prodotti".

La prevendita dei biglietti dell’intera è attiva on line https://salvini.adarte.18tickets.it, oppure nel foyer del teatro Salvini, a Pitigliano, piazza Garibaldi da una settimana prima, il mercoledì (10.30-12.30), venerdì (17.30-19.30), il giorno prima dello spettacolo (17.30-19.30) il giorno dello spettacolo (da un’ora prima dell’inizio).

Costi biglietti singoli: Platea intero 16 euro, ridotto 13: Galleria intero 13 euro, ridotto 11 euro (riduzioni: sotto i 25 anni e sopra i 65 anni di età). Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al 350 038 26 85.