Teatro nel Bicchiere "Ze in the Clouds" in concerto in Giardino

"Ze in the Clouds" in concerto oggi alle 22 nel Giardino di Palazzo Ghio, a Scansano, per un nuovo appuntamento con la rassegna "Teatro nel Bichciere Festival". Ze in the Clouds (nella foto) è polistrumentista e il suo stile compositivo è il risultato di una continua ricerca che affonda le radici nel jazz contemporaneo. Dall’età di 15 anni ha iniziato a fare concerti in molti locali e festival in Italia e all’estero sia come leader che in apertura di artisti come Thundercat, Anderson Paak, Pj Morton.