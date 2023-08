Teatro nel Bicchiere a Scansano: "Tempo InFausto" al Parco Eolico Poggi Alti

Percorrendo un altro tratto del tracciato, oggi alle 19.30 il festival itinerante "Teatro nel Bicchere" arriva al parco eolico Poggi Alti a Murci, dove, in un luogo altro, il rumore di fondo dell’impianto, in sottile sinergia con la bicicletta del grande ciclista Fausto Coppi, diventa emblema del tempo che corre. "Tempo inFausto" è uno spettacolo in dialogo con l’arte contemporanea, per il progetto di "Contemplazioni". In scena, oltre agli attori, le sculture di Cesare Inzerillo, opere d’arte che prenderanno vita attraverso una storia al sapore di "dramma pop". Una visione contemporanea del passato in costante relazione con il presente. Un racconto onirico dentro un immaginario fiabesco, surreale, in scena la sospensione del tempo agli anni ‘50, interpretata da quattro ironiche mummie di chi era e non è più, tre attori, e una gallina. Il testo è affascinante anche nelle digressioni sul nostro presente, che verrà spazzato via come polvere. Il ragazzino di quindici anni, sogna, immagina, ha trovato lo scopo della sua vita: correre, correre tanto forte fino a imparare a volare. Fausto vola con la fantasia, come è naturale che sia a quell’età, soprattutto se hai un talento naturale che spinge nel tuo corpo. Ogni record battuto è un cronometro fermato, è un tempo che viene scritto.