Teatro Moderno. Pierino e il lupo. Ma quello buono

Questa volta il lieto fine della favola non sarà con il principe che bacia la principessa, o con il ritrovo di una scarpetta di cristallo. Ma sarà per i bambini del Meyer. Una favola in musica farà aprire il sipario del teatro Moderno per un fine speciale. L’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Meyer, a fianco dei bambini dell’ospedale pediatrico fiorentino per il progetto di ricerca neuro oncologica in ricordo di Maria Sole Marras. Un’occasione unica, venerdì 15 alle 21 al Moderno con uno degli appuntamenti della stagione musicale 2023/2024 della rassegna "La voce di ogni strumento", ovvero la favola del musicista russo Sergej Prokofiev "Pierino e il lupo" che vedrà l’interpretazione dell’attore Stefano Fresi insieme all’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" diretta dal maestro Enrico Melozzi.

L’evento vedrà una matinèe dedicata alle scuole e lo spettacolo serale. A presentare l’evento, gli assessori Luca Agresti e Angela Amato, il direttore artistico, il maestro Gloria Mazzi, Leonardo e Isabella Marras, in collegamento Enrico Melozzi e Stefano Fresi.

"È un evento – dice Agresti – di altissimo livello per quanto riguarda la parte artistica e lo scopo. Ancora una volta sarà unita solidarietà e cultura, questa volta a sostegno del Meyer".

"Ho scelto – spiega Mazzi – un concerto dedicato ai bambini per i bambini, ma non solo. Il concerto ha un grande cuore culturale e solidale insieme, cuore solidale che ci contraddistingue da tredici anni come stagione musicale".

"È un brano – dice Melozzi – senza tempo e miracoloso. Ricco di meravigliose figure retoriche e simbologie".

"Porteremo in scena una favola – dice Stefano Fresi – e qual è la costante delle favole? Il lieto fine. Questo finale sarà un’ondata di speranza a tutti i beneficiari di questa meravigliosa iniziativa".

Maria Vittoria Gaviano