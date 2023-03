Teatro Moderno "La mia musica senza tempo"

Al teatro Moderno arriva Fabio Concato. E porta con sé un repertorio di canzoni che sono la storia della musica italiana. Domenica il cantautore milanese salirà sul palco alle 21 per il suo ‘Musico Ambulante Tour 2023’, accompagnato da Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso) e Larry Tomassini (chitarre).

"Ci sarà molta musica – annuncia il cantautore – e nessun effetto speciale. Nel senso che quelli non li usavo nemmeno quando ero in classifica, figurati adesso. Ci sarà anche lo spazio per fare qualche chiacchiera, qualche riflessione, sorridere un po’ insieme. Cerco sempre di mantenere tutto il più spontaneo possibile, per dialogare con il pubblico, che in genere partecipa sempre alla serata".

Però poi c’è la scaletta. Come si fa a sceglierla con un repertorio così vasto?

"È un casino. Ogni volta ci sono quelle cose che non posso non fare, perché altrimenti mi aspettano fuori. Non scherzo. Un paio di volte, per esempio, ho provato a non fare ‘Domenica bestiale’, e puntualmente all’uscita due o tre persone mi hanno aspettato per chiedermi perché. Ho capito che loro venivano anche per sentire quella canzone. Ma siccome ne ho scritte 170, è chiaro che a qualcosa bisogna rinunciare".

Sono canzoni che parlano a generazioni diverse. Come si fa?

"Mi piacerebbe saperlo. È chiaro che mi fa un piacere enorme sentire in giro canzoni che ho scritto quarant’anni fa. Ci sono pezzi che resistono al tempo, che non invecchiano mai. Ma non c’è una ricetta. E ci vuole parecchia fortuna. Però, non so quanti brani di oggi, invece, sentiremo ancora tra quarant’anni. Perché a livello compositivo mi sembra che le canzoni siano piuttosto deboli".

Perché succede?

"Sicuramente questo ha a che fare con la fretta che abbiamo sempre. Anche la musica viene bruciata, come tutte le altre cose, alla velocità della luce. Col risultato che si produce ovunque la stessa cosa. C’è un livellamento generale al quale sono tutti un po’ allineati. Sentire cose diverse è difficile. La tecnologia oggi offre grandi possibilità tecniche, ma forse c’è meno creatività".

Riccardo Bruni