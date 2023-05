Teatro Moderno Bollani, sul palco l’imprevedibilità

"Come sarà il mio spettacolo? Diciamo diverso da quello precedente e anche da quello successivo. Parto con i pezzi del mio nuovo disco, ma poi la scaletta e persino le melodie cambiano di volta in volta, perché mi faccio indirizzare dal pubblico: ascolto, guardo e scelgo le note che suonerò".

Difficile – ma era fin troppo prevedibile – cercare di dare un contorno definito al concerto (meglio: spettacolo) di Stefano Bollani per cui chi è riuscito a trovare il biglietto per domani sera al teatro Moderno scoprirà scaletta e contenuti solo minuto dopo minuto. E chi il biglietto non lo ha, si metta l’anima in pace: il sold out è dichiarato da tempo.

Bollani arriva per una delle serate della rassegna "La Voce di ogni Strumento" diretta da Gloria Mazzi realizzata grazie al sostegno di Castagneto Banca 1910.

"Da pochissimo tempo ho ripreso a suonare dal vivo – dice ancora Bollani –, perché dopo lo stop dovuto alla pandemia mi sono concentrato su altri progetti. Intanto, finalmente, ho anche studiato un po’ pianoforte, poi ho fatto il disco, ho scritto una colonna sonora e ho fatto anche un programma televisivo".

Ma certo il contatto con il pubblico ha sempre il suo fascino, soprattutto per chi sta sul palco come vuole starci lui.

"Il pubblico mi influenza moltissimo, percepisco le reazioni e mentre suono cerco sempre un contatto con la platea. Io voglio comunicare gioia alle persone, altrimenti sul palco non ci salirei. Bisognerebbe fare molto di più per la musica, anche a livello politico intendo. Bisognerebbe partire dalle scuole e prima ancora che uno strumento bisognerebbe insegnare la gioia di fare e ascoltare musica. Non si fa mai abbastanza per questo settore".

L’unica certezza della serata: si inizierà con i brani di "Blooming", il nuovo disco.

"Il tema è la fioritura – spiega ancora –. La intendo proprio come rinascita, come la possibilità di raccogliere i frutti di ciò che si è seminato. Io l’ho fatto? Io ho raccolto molto di più, mi sono sempre sentito protetto da qualche angelo. Dai miei genitori che mi hanno lasciato percorrere questa strada, dai miei maestri, dai grandi della musica dai quali ho preso ispirazione".

Luca Mantiglioni