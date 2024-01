Teatro Moderno. Anatra all’arancia servita sul palco

Saranno Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli a "servire" stasera "L’anatra all’arancia" agli spettatori del teatro Moderno per una nuova data del cartellone organizzato dal Comune di Grosseto con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus.

I due attori alle 21 porteranno sul palco la commedia di William Douglas Home e Marc-Gilbert Sauvajon con la regia di Claudio Gregori. I biglietti sono a disposizione su: https://comunegrosseto.ticka.it/, oppure un’ora prima dall’inizio dello spettacolo al botteghino del Teatro Moderno.

Spettacolo "cult" del teatro, titolo emblematico di quella drammaturgia che suscita l’ilarità con classe e attraverso un uso sapiente e sottile della macchina teatrale, "L’anatra all’arancia" è una commedia resa celebre anche dal film con Ugo Tognazzi e Monica Vitti.

Sul palco insieme con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, ci sono Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino e Antonella Piccolo. La produzione è della Compagnia Moliere/Teatro Stabile di Verona.

"L’anatra all’arancia" è un classico feuilleton dove i personaggi si muovono algidi ed eleganti su una scacchiera irta di trabocchetti – spiegano dalla produzione –. Ogni mossa dei protagonisti ne rivela le emozioni, le mette a nudo a poco a poco e il cinismo lascia il passo ai timori, all’acredine, alla rivalità, alla gelosia; in una parola all’amore, poiché è di questo che si parla. E’ una commedia che afferra immediatamente e trascina il pubblico nel suo vortice di battute sagaci, solo apparentemente casuali, perché tutto è architettato come una partita a scacchi. La trasformazione dei personaggi avviene morbida, grazie a una regia che la modella con cromatismi e movimenti talvolta sinuosi, talvolta repentini, ma sempre nel rispetto di un racconto sofisticato in cui le meschinità dell’animo umano ci servano a sorridere, ma anche a suggerirci il modo di sbarazzarsene".