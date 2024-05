Teatro Industri. Karima, una voce per ogni emozione

La voce di Karima, il sassofono di Stefano "Cocco" Cantini, il pianoforte di Piero Frassi. È "Lifetime", il concerto della rassegna "La voce di ogni strumento" di Agimus Grosseto, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, organizzato in collaborazione con la Polizia di Stato.

L’appuntamento è per domani alle 21 nel teatro degli Industri di Grosseto: i biglietti sono in prevendita online su TicketGate al link https://www.ticketgate.it/event/karima-lifetime/. La sera del concerto, dalle 19, sarà possibile acquistare il biglietto anche al botteghino del teatro.

"Sono molto felice di questa iniziativa dell’Agimus in collaborazione con la Polizia di Stato – dichiara il questore di Grosseto, Antonio Mannoni –, perché è anche attraverso questi eventi musicali che vogliamo essere vicini ed in connessione con la cittadinanza, ma sono soprattutto felice che la finalità della serata sia rivolta alla beneficenza a vantaggio di persone che sono in difficoltà ed hanno bisogno dell’aiuto di noi tutti. È anche per questo che mi auguro una forte e calorosa partecipazione".

In "Lifetime" Karima si racconterà attraverso la musica. Nata a Livorno, si è avvicinata alla musica fin da bambina partecipando ai programmi televisivi "Bravo bravissimo" e "Domenica in". Nel 2006 si è classificata terza ad "Amici di Maria De Filippi", vincendo all’unanimità il premio della critica decretato dalla giuria tecnica, che l’ha ritenuta la nuova voce più interessante del panorama musicale italiano. Una voce potente che esprime tonalità jazz, soul, blues e gospel. Nello stesso anno ha siglato il suo primo contratto discografico con Sony Bmg e ha inciso il suo primo Ep. Nel 2009 ha partecipato al Festival di Sanremo e ha collaborato con Burt Bacharach, unica cantante italiana per la quale il celebre compositore ha scritto dei brani: proprio Bacharach ha prodotto il suo primo album, "Karima", registrato a Los Angeles. Nello stesso anno è stata scelta dalla Disney per interpretare la colonna sonora nel film di animazione "La principessa e il ranocchio".