Teatro impegnato. Sul palco la lotta agli stereotipi

Lotta contro gli stereotipi di genere, la Provincia di Grosseto porta in scena oltre 40 rappresentazioni teatrali e non solo nelle scuole di ogni ordine e grado. Entra nel vivo la rassegna "Tana libero tutte!". In continuità con "New Gender Action", il progetto dello scorso anno finanziato dalla Regione Toscana con risorse Fse che ha visto coinvolti circa 1000 studenti dei vari istituti scolastici del territorio provinciale, la Provincia di Grosseto prosegue nella lotta contro gli stereotipi di genere. Lo fa lanciando una nuova operazione culturale altrettanto estesa e articolata, che si rivolge alle scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale, da nord a sud, con la rassegna teatrale promossa dalla Rete provinciale a contrasto della violenza di genere, dal titolo "Tana libero tutte! Impariamo dai bambini: giochiamo a essere libere da stereotipi e condizionamenti per la libertà del mondo intero". In tutto sono oltre 40 le rappresentazioni teatrali già programmate dentro le scuole, con il coinvolgimento di compagnie del territorio e di altre compagnie provenienti da tutta Italia (Piemonte, Abruzzo e Toscana). Si parte oggi a Castiglione della Pescaia, passando per Grosseto (giovedì 25), e via via Roccastrada (lunedì 29), Follonica (martedì 30), Cinigiano (mercoledì 31), con tante altre tappe nei mesi successivi. È stato affidato alla compagnia "AnimaScenica" di Grosseto l’incarico di organizzare la programmazione della prima rassegna teatrale di genere della provincia di Grosseto, che sta entrando nel vivo, dopo le date di novembre e dicembre, proseguendo nei prossimi mesi fino a maggio. Il progetto prevede anche un laboratorio radiofonico, in cui i bambini si cimenteranno in interviste su donne studiate nel proprio gruppo classe per dare voce, ad una nuova rubrica di Radio Nord Borealis proprio nel centenario della prima trasmissione radiofonica italiana. Il progetto vede anche il coinvolgimento del Centro Antiviolenza Olympia De Gouges.