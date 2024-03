Teatro Fonderia: "Delirio a due" ma tutto esaurito

Un piccolo capolavoro del Teatro dell’assurdo arriva sul palco del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica per la stagione "Metamorfosi" con due interpreti d’eccezione e registra il tutto esaurito: oggi alle 21.15, Maria di Biase e Corrado Nuzzo portano in scena "Delirio a due" di Eugène Ionesco. Un irresistibile scherzo teatrale, tipico del miglior Ionesco, dove la cornice comica e beffarda e il funambolismo verbale fanno trasparire, comunque, una società che affoga nella tragedia quotidiana e dove il linguaggio non è strumento di comunicazione, ma un ostacolo che allontana e divide. Dominano nella rappresentazione il paradosso e il grottesco e la perenne, futile e incessante lite tra lui e lei, ridicole marionette umane, imprigionate in un ménage familiare annoiato e ripetitivo.

Il tema di discussione, terreno di scontro tra i due protagonisti, è sempre lo stesso: la chiocciola e la tartaruga sono la stessa bestia? E questa domanda diventa un pretesto per avviare un dialogo sempre più serrato e bellicoso, che presto raggiunge le vette di un nonsense tragicomico. Tutto questo avviene mentre all’esterno della casa infuria una misteriosa guerra civile che i due, ciechi e sordi alla realtà, quasi non percepiscono, impermeabili alle bombe che esplodono, alle sparatorie che echeggiano, alle stragi, agli edifici che crollano.

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase prestano la loro naturale bizzarria, il loro talento imprevedibile e mai convenzionale, per disegnare una situazione che è la perfetta e amara metafora dell’oggi, dove riso e sorriso evidenziano ancor più la banalità quotidiana, il conformismo, le paure di una società inaridita e patologicamente insoddisfatta di sé. Prima dello spettacolo, alle e 18, nella sala "Eugenio Allegri" la compagnia incontra il pubblico per l’appuntamento organizzato dall’associazione Cantiere Cultura di Follonica e condotto dall’attore Sergio Sgrilli. Alle 19.45 sarà possibile partecipare alla cena in teatro a cura dell’associazione Ristoratori follonichesi. Per prenotare la cena è necessario chiamare lo Iat di Follonica al numero 0566 52012.