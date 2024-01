Teatro delle Rocce, si cercano sponsor

A Gavorrano si guarda già con ottimismo a quella che sarà la stagione estiva con l’arrivo di tanti turisti e con al centro delle attenzioni, come ogni anno, il Festival del Teatro delle Rocce. E per l’edizione numero ventidue di questa manifestazione la macchina dei preparativi si è già messa in moto.

La sindaca Stefania Ulivieri, infatti, ha dato il via all’iter con un avviso attraverso il quale cerca sponsorizzazioni per l’edizione 2024. "Si tratta – dice Ulivieri – di collaborazione con soggetti che intendono portare il proprio contributo alla buona riuscita dell’iniziativa".

Ed avranno tempo fino al prossimo 31 gennaio le aziende o gli Enti che intenderanno dare risposte all’avviso pubblicato dal Comune che contiene, fra l’altro, alcune indicazioni legate a questi sponsor e saranno escluse propaganda di natura politica, sindacale o religiosa ma anche quelle per la promozione ed il consumo di tabacco, alcolici, gioco d’azzardo e materiale pornografico.

Lo scorso anno tre appuntamenti strepitosi – di cui uno uno dedicato a Lucio Dalla – tennero viva l’attenzione sul Festival che vide, fra gli sponsor, la Nuova Solmine, la Pix Development a cui si aggiunse la Regione Toscana.

Roberto Pieralli