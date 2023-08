Teatro delle Rocce Le "Corde" di Mannarino "Un concerto emotivo"

Al Teatro delle Rocce di Gavorrano oggi arriva Mannarino, con il suo "Corde Tour 2023". Un nuovo spettacolo, per il cantautore romano, che porta con sé sul palco una scenografia composta da settantasei corde. Ad accompagnarlo ci saranno Alessandro Chimienti e Tony Canti alla chitarra, Marco Bardoscia al basso e contrabbasso e le tre coriste Lavinia Mancusi, Simona Sciacca e Gioia Persichetti.

"Corde è uno spettacolo suonato solo con strumenti a corda – racconta l’artista – ed è un progetto che ho già fatto nel 2012 e nel 2015. Ogni tanto mi piace spogliare le canzoni e rimetterle al centro, senza arrangiamenti, e recuperare il rapporto con la chitarra, con cui le scrivo. Tra l’altro con una formazione del genere si possono fare arrangiamenti molto interessanti. Mi piace pensare che al pubblico resti addosso qualcosa dello spettacolo e questo si fa con le melodie, con le canzoni e con i testi, che per me sono importantissimi. Ci sono tanti modi di fare musica, a me piace mettere tutta la mia emotività e il mio vissuto nelle canzoni. E in questi concerti credo che il pubblico lo senta".

Il rapporto che si crea durante il live è speciale, ma il mondo della musica leggera di oggi vive di tempi decisamente ridotti, è più difficile fare il cantautore?

"Fare un album oggi è difficile e pensare a un concept da ascoltare dall’inizio alla fine è folle. Lo spazio dell’attenzione è ridottissimo. Le piattaforme ci hanno abituato a sentire soltanto singoli, playlist, ma non album completi. Mi ricordo quando andavo a comprare i dischi: quella cosa di uscire, prendere due soldi per comprare l’album e portartelo a casa. E stava lì e lo sentivi dall’inizio alla fine. Spesso mi è capitato di scoprire canzoni al ventesimo ascolto. Ma ci sono ovviamente anche aspetti positivi, nel digitale, come l’accesso a banche dati incredibili e a quasi tutta la musica che c’è. E questo è un grande arricchimento".

Il concerto è alle 21.30 in un scenario davvero straordinario, quello del Teatro delle Rocce. Quanto una location può influenzare la serata?

"Tantissimo. Ci sono posti belli che sono fatti apposta per suonare, per fare teatro. Quando calchi quei palchi ti senti bene. Nel posto giusto. Quando i posti sono brutti, si imbruttisce tutto".

Riccardo Bruni