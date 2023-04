Teatro degli scompagnati e "TuttiaTeatro" insieme in scena con L’acqua cheta

Appuntamento da non perdere oggi alle 21 alla Sala Friuli con la commedia in tre atti di Augusto Novelli "L’acqua cheta". A portare in scena la commedia saranno "Il Teatro degli scompagnati" e "TuttiaTeatro". E proprio all’associazione "TuttiaTeatro Aps" sarà devoluto l’intero ricavato della serata. La compagnia "Il Teatro degli scompagnati", che stasera porterà in scena uno dello opere più conosciute di Novelli è composta da: Alessio Tiribocchi, Claudio Diani, Eleonora Guelfi, Elisa Capuccini, Giorgio Viganò, Isabella Sabatini, Silvia Carotti, Lara Lombardelli, Luca Peretti, Giorgio Stefanizzi, Iolanda Coli. Regia di Massimiliano Gracili, acconciature Laura Tosi hair stilyst.

Ecco invece i nomi dei ragazzi di TuttiaTeatro che prenderanno parte allo spettacolo. Si tratta di Lorenzo Cossu, Gaia Brizzi, Agnese Scotti, Marta Zanini Ciambotti, Ilaria Giacomelli, Giacomo Mantiglioni e Irene Pizzi. Siamo ai primi del ‘900 nella Maremma toscana, quando in famiglia ci si dava ancora del "lei" o del "voi. Anche in casa Bacigalupi, con due ragazze da maritare, Ulisse e Rosa hanno il loro bel da fare quando un imprevisto li getterà nello sconforto e nello scandalo.