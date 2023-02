"Teatro, che pasticcio. Non c’è dialogo"

E’ arrivata la conferma che gli spettacoli teatrali previsti al teatro Amiatino di Castel del Piano si svolgeranno invece sul palco del teatro degli Unanimi di Arcidosso e questo con non poca amarezza da parte dell’assessore alla Cultura di Castel del Piano. Proprio ieri su La Nazione l’assessore Renzo Rossi aveva infatti espresso il suo rammarico per quanto accaduto. L’argomento ha suscitato anche le reazioni dei consiglieri di minoranza.

"Ancora una volta abbiamo avuto la conferma che i nostri amministratori non parlano tra loro – commenta per conto del gruppo consiliare Tradizione e Innovazione, Giovanna Longo, consigliere d’opposizione –. Abbiamo letto le dichiarazioni dell’assessore Rossi, da quello che noi sappiamo se avessero posticipato i lavori c’era un’alta probabilità di perdere il finanziamento".

Insomma che al teatro si sarebbero dovuti svolgere dei lavori di ristrutturazione si sapeva da tempo, anzi da anni. Per il gruppo di minoranza si tratta di una figuraccia che il Comune di Castel del Piano ha fatto con la Fondazione Teatro Toscana e anche nei confronti dell’Unione dei Comuni dell’Amiata Grossetana e del Comune di Arcidosso che si è trovato costretto a dover organizzare in poco tempo tre serate in più, dunque cercare il personale per gestire la biglietteria, i tecnici a supporto dello spettacolo. "Di base condivido il pensiero espresso da Rossi – commenta Longo – credo anch’io che la riapertura del teatro, quest’anno, sarebbe stato un gesto importante per la comunità e bel messaggio di speranza, a questo punto però a Rossi chiedo, visto che dice di essere inascoltato, che conclusioni ne vuole trarre?".

Sul fronte della maggioranza è evidente che tra l’assessorato alla cultura e l’apparato tecnico amministrativo del Comune qualche difetto di comunicazione vi sia, quello che nelle prossime settimane potrebbe emergere con più chiarezza sono le probabili tensioni tra lo stesso Rossi e il resto della maggioranza.

"È l’ennesima prova della totale mancanza di coordinamento all’interno della giunta – conclude Longo – della totale mancanza di programmazione e condivisione all’interno della maggioranza. Se ci fosse stata una comunicazione corretta, quanto si è verificato adesso non sarebbe potuto accadere, anche perché occasioni per affrontare l’argomento ci sono state, compreso il consiglio comunale del 29 dicembre". A fine aprile i lavori all’Amiatino dovrebbero terminare, troppo tardi per la stagione 2023 che è già in corso e che si concluderà il 16 aprile.

Nicola Ciuffoletti