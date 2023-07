Tavolo tecnico consultivo su concessioni demaniali, la Regione Toscana risponde al Governo

La legge 14 del 2023 ha istituito un "Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali" coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che ha il compito di acquisire i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, per poi definire i criteri "tecnici" per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera. Un dato che potrebbe servire per aggirare la Bolkestein. "Questi dati sono molto importanti anche se dimostrano, ancora una volta, che si perde del tempo prezioso, come sottolinea l’assessore Marras, perché queste informazioni probabilmente erano state già raccolte dagli enti preposti – inizia Alberto Sabbatini, presidente dei Balneari di Cna Grosseto – . Di nuovo, comunque, si certifica che il bene non è limitato, come sosteniamo da tempo, e che i balneari non dovrebbero quindi rientrare tra le categorie interessate dalla direttiva Bolkestein. Siamo soddisfatti che la Regione Toscana abbia risposto alle richieste del Governo sull’ultima proposta di legge delega, presentata a fine anno, ma finché non si faranno passi avanti normativi è chiaro che la nostra categoria non potrà avere certezze e questo comporta, per tutti gli operatori del settore, notevoli disagi". "Esprimiamo molto interesse e attenzione verso questo percorso delineato dalla Regione Toscana, che è sicuramente quello auspicabile anche a livello nazionale. – commenta Andrea Fidanzi, presidente provinciale di Confartigianato Imprese Demaniali – Ma in questa fase è comunque necessario mantenere una certa prudenza perché poi tale orientamento dovrà essere recepito dall’Unione Europea e dunque di strada da fare ce n’è ancora molta".