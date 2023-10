Tavolo della Salute chiede audizione su tagli e carenze nella zona delle Colline Metallifere

Il Tavolo della Salute ha chiesto un’audizione alla commissione regionale della sanità per dare una risposta alle carenze e ai tagli effettuati nella zona delle Colline Metallifere. La richiesta è partita durante il sit-in di protesta che il "Tavolo della salute" ha fatto qualche giorno a Firenze insieme ad altri comitati territoriali. "Se a Grosseto sono stati tagliati 200 posti letto, se a Massa Marittima si è passati da 116 posti letto a 57, se mancano radiologi, pneumologi, infermieri ed altre figure, la responsabilità è di chi ha governato sino ad oggi a livello nazionale e regionale - hanno detto Mazzocco e Fedeli - Questa situazione ha ripercussioni anche sul territorio dove sempre più rari sono i medici di famiglia, pediatri e specialisti come quelli della neuropsichiatria, per non parlare poi delle Case della Salute mai attivate e la continuità assistenziale che si sta destrutturando e vede la presenza di un solo medico, come sta accadendo sempre più spesso, che deve far fronte a un servizio distribuito su 6 comuni "difficili" come quelli delle Colline Metallifere".