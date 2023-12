Tassa di soggiorno, un corso per le procedure

Tassa di soggiorno, al via la formazione per i gestori della ricettività. L’imposta che verrà applicata ai turisti si avvicina alla sua entrata in vigore, prevista per il 1° gennaio. E il Comune di Monte Argentario si è dotato di un software gestionale per la tassa di soggiorno, per facilitarne l’uso da parte delle attività che dovranno applicare questa nuova imposta e rendicontarne attraverso il software. L’ente ha quindi organizzato un corso di formazione per i gestori di strutture o servizi ricettivi operanti sul territorio comunale, convocato dall’assessore al bilancio Silvano Scotto (nella foto). Il corso potrà essere seguito in modalità remota collegandosi al link https:meet.google.comtkf-aizk-ioe, gli interessati potranno scegliere tra due date in cui seguire, il 12 oppure il 19 dicembre alle 15.

"L’obiettivo – dice l’assessore Silvano Scotto – è quello di rafforzare, con gli introiti che ne deriveranno, ancora di più gli investimenti in campo turistico, innescando un circolo virtuoso basato su progettualità, condivisione con gli operatori del settore e marketing territoriale. L’imposta sarà destinata a finanziare interventi di promozione del territorio, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, investimenti per migliorare l’accoglienza turistica".