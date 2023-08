Task force della Stradale Sei patenti ritirate

Neanche il caldo di questi giorni riesce a fermare le donne e gli uomini della Polizia, impegnati nella quotidiana attività di prevenzione sulle strade della maremma. La Stradale di Grosseto, insieme ai distaccamenti di Arcidosso, Massa Marittima e Orbetello, ha messo sulle strade una vera e propria task force con l’obiettivo di pattugliare tutte le vie di comunicazione maggiormente interessate dall’esodo e dalla movida estiva. Sono state 20 le pattuglie dispiegate sulla costa maremmana, dove gli agenti, dotati di etilometro, sono confluiti, in servizi anche notturni, nelle strade di Marina di Grosseto, Principina a Mare, Castiglione e Porto Santo Stefano, e hanno controllato quasi 200 persone e 130 veicoli. Tra loro 3 giovani sono stati multati perché guidavano in stato di ebrezza e altri 6 perché utilizzavano il cellulare. Alla fine, le persone multate per infrazioni al codice della strada sono state 62, con 4 patenti e 2 carte di circolazione ritirate e un veicolo sequestrato, per un totale di 114 punti decurtati dalle patenti.