"Tari, ora nuovi avvisi" Sbagliati quelli inviati

A causa di un errore, il Comune di Follonica sta inviando i nuovi avvisi di accertamento Tari 2018. Gli avvisi di accertamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2018, attualmente in corso di notifica via Pec, rettificano e sostituiscono i precedenti avvisi già notificati nei mesi di maggio e giugno 2023: a causa di un refuso di scrittura era stato erroneamente indicato l’anno di riferimento 2017. Per questo motivo i contribuenti di Follonica troveranno due notifiche nella loro casella Pec. Da gennaio 2014 la Tari è andata a sostituire le precedenti tasse che venivano pagate al Comune dai cittadini, dalle aziende e dagli enti come pagamento per il servizio sia di raccolta che di smaltimento dei rifiuti. Parliamo delle tasse che sono individuate con gli acronimi di Tares (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, Tia (Tariffa di igiene ambientale) e Tarsu (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani). In particolare la Tari ha sostituito la Tares, una tassa che è rimasta in vigore solo nel 2013.