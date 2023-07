Tanti ragazzi in piazza Guerrazzi a visitare il pullman della Polizia

Grande successo a Follonica dell’iniziativa "E…state con Noi", il progetto di educazione stradale della Polizia volto a promuovere la diffusione della cultura della guida responsabile e sostenibile. A Follonica, in piazza Guerrazzi, hanno fatto tappa la Lamborghini Huracan della Polizia stradale, la supercar utilizzata per il trasporto urgente di organi, plasma e sangue e il "Pullman Azzurro" della Polizia, allestito con le più innovative tecnologie e con a bordo personale specializzato in comunicazione finalizzata a veicolare la cultura della legalità e delle condotte di guida sicura. Numerosa è stata la partecipazione dei giovani ai quali l’equipaggio del pullman e gli agenti, diretti da Antonio Gaetani, hanno mostrato loro le varie tecnologie, l’utilizzo e le finalità delle apparecchiature in dotazione come l’etilometro, il precursore e il telelaser, con l’obiettivo di sensibilizzare sui rischi che derivano dalle cattive abitudini e su quei comportamenti pericolosi, come l’abuso di alcool e droghe.