Tanti contratti estivi con Unicoop Tirreno

Unicoop Tirreno che ha sede a Piombino Riotorto ricerca personale per lavorare nei suoi negozi. Per circa 600 persone un’occasione, dal periodo pasquale a settembre, passando per i mesi estivi, aperta a tutti, come da tradizione cooperativa, dal giovane neo diplomato alla prima esperienza a chi ha perso il posto e ne cerca un altro, o a chi vuole cambiarlo. Unicoop Tirreno assume con contratto in somministrazione, cioè attraverso agenzie per il lavoro (Manpower, Adecco, Openjobmetis), aggiungendo così alla sua capacità di ricerca del personale quella di chi questo lo fa di mestiere. Un gran numero di contratti sarà di almeno 6 mesi, con un profilo part-time a non meno di 24 ore. La domanda deve essere fatta on line sul portale Unicoop Tirreno. Tra i profili più ricercati gli addetti alle vendite: cassa, allestimento scaffali, banchi serviti, dalla macelleria alla pescheria.