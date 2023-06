Tamponamento sulla Massetana, auto in un campo: due feriti

Incidente stradale sulla strada regionale 439 "Massetana" in direzione di Massa Marittima. Intorno alle 12,30 di ieri, due autovetture, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia municipale di Massa Marittima intervenuta sul posto, si sono scontrate in un tamponamento. Nello scontro l’autovettura che ha tamponato ha proseguito la sua corsa finendo nel campo adiacente la strada regionale quasi ribaltandosi nel campo.

La squadra dei Vigili del fuoco di Follonica ha provveduto ad estrarre la conducente ed unica occupante l’autovettura, che ha tamponato, e a consegnarla al personale sanitario sul posto. Non è grave. Incolume la donna a bordo del mezzo tamponato. La viabilità è stata regolata da un’auto della Guardia di finanza che stava transitando sul posto: lunghissime file si sono create anche perché la strada era molto trafficata per le auto delle persone che stavano andando al mare. Il traffico è tornato regolare soltanto intorno alle 14.