Tamponamento a catena tra auto e bus, sei feriti. Tra loro due minorenni

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 15 ottobre 2023 – Un tamponamento a catena fra due auto e un autobus nel comune di Castiglione della Pescaia, lungo la strada provinciale delle Rocchette, ha causato sei feriti, tra cui due minorenni. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 18.45 e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118,i vigili del fuoco e la polizia municipale.

Un uomo di 57 anni è stato portato in ambulanza in codice 2 (gravità media) all'elisoccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto da dove poi è stato trasferito al policlinico delle Scotte di Siena con il Pegaso 2. Gli altri pazienti sono stati portati in codice 1 all’ospedale della Misericordia.

Sul posto i mezzi dell'Asl Toscana sud est con l'automedica di Follonica, l'ambulanza della Cri Castiglione della Pescaia, l'ambulanza Blsd della Misericordia di Roccastrada e l'ambulanza Blsd della Misericordia di Castiglione della Pescaia.