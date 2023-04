Tamponamento a catena Lunghe file sulla Senese

Tamponamento a catena sulla Senese che ha costretto a lunghe file chi tornava dopo il "ponte" trascorso in Maremma. Una lunga fila di oltre dieci chilometri si è in fatti creata a seguito di un incidente all’altezza di Pari, in provincia di Grosseto. A rimanere coinvolte tre auto che hanno invaso entrambe la carreggiata. E’ servito il soccorso dei vigili del fuoco e anche dei carabinieri della stazione di Civitella che hanno dovuto, con il supporto della Polizia stradale di Arcidosso, cercare di deviare il traffico nelle direttrici minori. La fila, nella tarda serata di ieri, ha superato anche i dieci chilometri per evitare lo stop completo. Il traffico infatti era molto intenso per tornare verso Siena e Firenze tant’è che le auto ferme in attesa arrivavano fino allo svincolo di Paganico. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Il tamponamento infatti è avvenuto con le auto che procedevano a velocità ridotta. Questo non ha comunque evitato che avvenisse l’incidente. Il traffico è tornato normale solo a tarda notte.